Parution du 3e tome de Bretzel et Beurre Salé

Zwesche s’Elsàss ùn Bretagne, leijt nùmme Frànkrich. Entre l’Alsace et la Bretagne, il n’y a que le reste de la France. On les aime bien, ici, nos bretons. Et ils nous le rendent bien.

Voilà, comme ça, c’est fait, on coche. Ce rapport Alsace-Bretagne fonctionne bien, c’est ce qu’ont compris Margot et Jean Le Moal, le pseudonyme de ce couple qui écrit à 4 mains. Elle est alsacienne et lui breton, Le Moal est d’ailleurs le nom de sa grand-mère. C’est en s’amusant des différences régionales et des petites habitudes de chacun que Cathie Wald, leur héroïne alsaco-bretonne, a vu le jour. Trois tomes de la série “bretzel et beurre salé”ont déjà vu le jour : “Une enquête à Locmaria”, "Une pilule difficile à avaler” et le troisième tome, toujours chez Calmann-Lévy : “l’habit ne fait pas le moine”. Vous y retrouvez Cathie, propriétaire du restaurant Bretzel et beurre salé, d’où le nom de la série, et je ne vous gâche pas les deux premiers tomes, si vous ne les avez point lus, Cathie Wald qui espère bien profiter de la douceur de la côte bretonne à la fin de l’été à Locmaria. Village qui existe sur Belle-Île, mais celui-ci est imaginaire, il se situe entre Quimper et Concarneau. C’est compter sans l’arrivée de son ex-mari…

Ce dernier débarque en effet à la tête d’un projet immobilier des plus controversés: voilà qu’il veut racheter les ruines de l’abbaye bénédictine pour en faire une résidence de milliardaires ! Les esprits s’échauffent, un comité se crée pour bloquer la vente, et en prime, ça chante… et le chef de file des opposants est retrouvé raide mort près des ruines tant convoitées. Tout accuse l’ex-mari de Cathie l’alsacienne. Or, même si c’est un mufle de la pire espèce, elle n’arrive pas à l’imaginer en meurtrier. Elle met donc ses rancunes de côté et, avec l’aide de Yann, le journaliste secrètement amoureux d’elle pour qui la région n’a aucun secret, commence son enquête. Une fois de plus, la joyeuse quinquagénaire se retrouve au cœur des événements. Coïncidence ? Rien n’est moins sûr… Ce roman est disponible dans toutes les librairies au prix de 14 € 90.

