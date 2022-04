Parution du livre "Aïcha et les 40 lecteurs" de Willy Hahn

Réécoutez Pierre Nuss vous présenter Aïcha et les 40 lecteurs Copier

Si vous avez besoin d’une preuve de reconversion réussie, il n’y a parfois pas à chercher très loin. Par exemple, avec une formation de facteur d’orgue, on peut se retrouver libraire après un barbecue arrosé entre amis.

C’est ce qui est arrivé à Willy Hahn, qui aime mettre ses clients sur la piste de questions intelligentes plutôt que de les aiguiller vers des réponses faciles. Et à force d’être entouré de livres, de dévorer les nouveautés pour mieux les conseiller, la plume démange, et l’on se met à écrire, d’abord sur les réseaux sociaux.

Puis, remarqué par l’éditeur strasbourgeois Pierre Marchant, l’idée de parler de son quotidien de libraire fait son chemin. Qui n’a jamais pensé après un certain temps dans un domaine “il faut que j’écrive un bouquin !”. Et bien voilà, Willy Hahn l’a fait : Aïcha et les 40 lecteurs sort au Beau Jardin, dans la collection l’Herbier, un petit bijou d'humour, de tendresse, d'insolence, un recueil de rencontres : une jeune femme de notre temps ; un comptable, une bibliothécaire, un père empli de fierté pour sa fille: ce sont une soixantaine de portraits sensibles, parfois drôles, parfois moins, mais toujours justes. Ce sont les clients qui passent la porte de la librairie “à livre ouvert” de Willy Hahn. Libraire indépendant à Wissembourg, Willy Hahn vous offre avec ces portraits un aperçu de son métier, et l'incroyable richesse que lui offrent les lecteurs qui franchissent son seuil. Ses textes courts nous font aimer sans retenue, moquer sans méchanceté, ils nous font rire et réfléchir. Aux rencontres que Willy Hahn partage avec nous, on mesure combien les libraires ne sont pas juste des marchands de livres, mais des moyens de transport vers ailleurs.

Ce petit recueil disponible à 17€ chez votre libraire préféré, qui s’y reconnaîtra sûrement, fait un bien fou. Il est aussi illustré par un autre alsacien, jack koch, et préfacé par l’écrivain, journaliste et réalisatrice Frédérique Deghelt.

Le livre est paru chez le Beau Jardin dans la Collection l'Herbier. L'illustrateur du livre est Jack Koch.

Prix : 17 € dans toutes les bonnes librairies.

Librairie "À livre ouvert"

4 rue du Marché aux Poissons

67160 Wissembourg

Tel. : 0033 3 88 54 46 93

Mail : alivreouvert67@orange.fr