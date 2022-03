Parution du livre "Ces protestants alsaciens qui ont acclamé Hitler"

Découvrez un livre-choc sur les dessous alsaciens de la Seconde Guerre Mondiale et des soutiens inattendus du IIIe Reich.

Découvrez le livre de Michel Weckel

Dans l’Évangile selon Luc, il est écrit : « Je vous le dis, s’ils se taisent, les pierres crieront. » Et en alsacien, de nombreux proverbes menacent les menteurs, les fourbes, s’bringt neh nix güets, cela n’apporte jamais rien de bon. La vérité éclate toujours à un moment donné. Michel Weckel qui publie le livre “Ces protestants alsaciens qui ont acclamé Hitler” paru à la Nuée Bleue, a occupé diverses fonctions en qualité de pasteur et chargé de mission au sein de l’Union des Églises protestantes d’Alsace et de Lorraine. Cette enquête sur les secrets de famille du réseau luthérien, préfacée par Yolande Baldeweck, pose la question du pourquoi.

Pourquoi de nombreux fils de pasteurs alsaciens se sont engagés volontairement dans les forces armées et l’administration nazies ? Par quelle idéologie étaient-ils animés ? Pourquoi tant de pasteurs ont-ils fait l’objet de sanctions après la guerre, tandis que d’autres ont pris la fuite dès novembre 1944 pour se cacher en Allemagne ?

Le pasteur Michel Weckel, taraudé par ces questions, a mené une enquête quasi policière dans les archives départementales et auprès de familles alsaciennes. Il y a découvert tout un univers : celui de la compromission active et assumée d’une partie du monde protestant alsacien avec l’idéologie nazie dès les années 1930, puis tout au long de l’Annexion. Ce livre contribue à faire connaître cette histoire longtemps occultée, avant que le malaise que ce silence a créé dans l’Église protestante alsacienne ne s’enkyste définitivement.

Pour l’auteur, il est temps d’avoir le courage d’affronter ce passé. Sans jeter l’opprobre. Parce qu’au moment où d’aucuns revisitent l’Histoire, il faut faire le pari que cette entreprise sera salutaire.

Couverture intégrale - Editions de la Nuée Bleue

