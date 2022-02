Parution du livre "Climats et biodiversité en Alsace avant l'ère historique" de Jean-Sébastien Beck

Réécoutez la présentation de ce livre parlant de climats que personne ne connaît plus Copier

Jean Sébastien Beck, professeur retraité, est d’abord un passionné d’histoire régionale, déjà auteur de « 2000 ans de climat en Alsace et en Lorraine », paru en 2011, une référence de notre histoire climatique. Il a même fait des chroniques sur France Bleu Elsass portant sur la météo d’autrefois ; président de l’association Climat en Moselle-Alsace, il donne des conférences sur le thème de l’évolution de notre climat dans le coin, sur les sautes d'humeur du temps et même des initiations à la météo et au climat. Il sort en auto-édition un addendum à son premier livre climatique : Climats et biodiversité en Alsace avant l'ère historique. Depuis la création de notre planète et dès l'apparition de la vie sur Terre, les conditions climatiques ont parfois évolué en prenant des aspects presque inimaginables de nos jours, jusqu'à provoquer des extinctions massivesde plantes et des animaux aquatiques ou terrestres. L'Alsace, au départ difficile à localiser, a connu toutes ces vicissitudes : on connaît les processus de formations géologiques qui la concernent, les étapes de l'évolution de la biodiversité dans la région sur une durée de centaines de millions d'années.

A l'apparition de l'homme sur Terre, puis en Alsace, surtout à partir de la fin des glaciations du Quaternaire, ce livre vous fait découvrir les différents peuplements qui, les uns après les autres, ont apporté les conditions de vie en fonction de l'évolution du climat régional qui resta alors dans des limites plus raisonnables. Même si notre région ne possède pas encore de limites très précises avant l'arrivée des Romains en Gaule, la grande richesse économique et culturelle de la vie des premiers "Alsaciens", est incontestable... ce livre vous permet d'en découvrir de nombreuses facettes. Le livre Climats et biodiversité en Alsace avant l'ère historique est au prix de 15 € sur internet, on vous mettra le lien.

Le lien pour commander l'ouvrage.

Le site de Jean-Sébastien Beck.