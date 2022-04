Parution du livre de la société d'histoire de Bergheim sur les procès en sorcellerie

Réécoutez Pierre Nuss vous parler des sorcières de Bergheim Copier

Les épisodes des procès de sorcières (et de sorciers, il y a eu quelques hommes, quelques enfants, mais la grande majorité étaient des femmes), ces procès ont défrayé la chronique pendant des siècles en Alsace.

On dénombre plus de 6 000 femmes brûlées au XVIe et XVIIe siècle, rien que dans la région. Oui, à peu près, car même s’il y eut de nombreux procès, on peut imaginer des exécutions sauvages, la vindicte populaire étant ce qu’elle est. Et les motifs d’accusation ? Oh un peu de tout : mauvaises récoltes, orages de grêle, transformation d’humains en animaux voire même vol de virilité.

Les procès de sorcellerie jugés à Bergheim méritent de s’y concentrer un peu : 43 morts sur un siècle, toutes des femmes, la plupart brûlées vives, et toutes condamnées après des procès expéditifs.

À travers des images, gravures, films vidéo, archives, textes courts (en français et en allemand), la Maison des Sorcières de Bergheim qui a ouvert en 1997 vous invite à interroger le passé pour mieux comprendre le présent et à porter un regard sur l'exclusion et l'intolérance d'aujourd'hui. Le Haxahüs, la maison des sorcières rouvrira cet été, mais d’ici là, vous pouvez lire le nouveau livre de la société d’histoire de Bergheim, un ouvrage captivant sur ces procès de sorcières entre 1582 et 1683, retranscrits et traduits du vieil allemand. Imaginez-vous : sur la seule année 1630, 22 femmes ont été brûlées.

Ce travail de 25 ans trouve un nouvel aboutissement dans un livre historique bilingue tout juste publié, Les procès de sorcellerie à Bergheim / Die Hexenverfolgung in Bergheim. L’éditeur retraité Armand Peter, qui habite à Bergheim, a même repris du service pour l’occasion. Avec plein de documents, des extraits de traités de démonologie, le livre nous interroge sur le rapport à la peur des populations de la Renaissance, et jusqu’à aujourd’hui…