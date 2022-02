Parution du livre "La peste est partie avec les corbeaux" de Gabriel Braeuner

Réécoutez Pierre Nuss vous présenter ce livre édifiant Copier

Il y a un an quasiment jour pour jour, je recevais en alsacien sur France Bleu Elsass l’historien Gabriel Braeuner. Pendant les confinements, il s'était intéressé aux anciennes pandémies qui ont touché l'Europe et plus particulièrement la vallée du Rhin. Il établissait des parallèles frappants avec celle que nous vivons en ce moment.

Gabriel Braeuner me disait alors, on vient de l’entendre, ce n’est pas encore un livre, mais ça pourrait en devenir un. Quelle ne fut pas ma surprise de voir arriver sur mon bureau “la peste est partie aux corbeaux”, son livre est paru chez Médiapop, est préfacé par Georges Bischoff, et porte le sous-titre “Vivre avec la pandémie au temps des humanistes”. Oui, vivre avec, ça nous parle un peu.

La grande peste, celle de 1349, n’intéresse pas trop Gabriel Braeuner, il place son propos deux siècles plus tard. à cette époque, le fléau sévit toujours et encore, régulier et implacable. Comment vit-on ces épidémies en Alsace et dans le Rhin supérieur, région riche et innovante, où les imprimeurs tiennent le haut du pavé, ce bastion de l'Humanisme et de la Réforme et où réside le grand Erasme ? Comment réagissent ces esprits forts et leurs contemporains face à l'épidémie ? Certains, comme ça : Vous observerez quelques drôles de correspondances avec la pandémie que nous connaissons aujourd'hui. Quelques traits communs au caractère immuable de la nature humaine qui conjugue simultanément l'héroïsme et la lâcheté, le courage et la couardise, la solidarité et l'individualisme, la raison et la crédulité, la maturité et l'infantilisme, la générosité et l'égoïsme ?

Frictions entre villes et campagnes, entre les riches et les pauvres, les religieux stoïques face à ceux qui profitaient gaillardement de leurs dernières journées sur terre. Déni, pèlerinages, messes, boucs-émissaires. Des réactions bien humaines à ce qui était considéré à l’époque comme une punition divine. Preuve que tout n’était pas mieux avant, ça pouvait être exactement pareil ! La peste est partie aux corbeaux de Gabriel Braeuner, c’est 10€ chez votre libraire préféré.

Le lien du livre sur le site de MediaPop.