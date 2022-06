Parution du livre "La Région de Guebwiller, une Alsace loin des clichés"

Réécoutez Pierre vous présenter le dernier livre paru aux éditions de la Nuée Bleue Copier

La région de Guebwiller s’étend au sud de l’Alsace, de la plaine du Rhin au sommet du Grand Ballon, entre vignes, vallons, villages et petites villes. Elle est dotée d’un patrimoine paysager exceptionnel qui reflète les activités qui s’y sont succédé.

Pas que. Les institutions religieuses du Moyen Âge ont laissé de multiples traces, comme l’abbaye de Murbach ou le couvent des Dominicains de Guebwiller. Une prospère activité viticole a modelé le piémont vosgien et l’architecture de communes comme Soultz, Orschwihr et Soultzmatt.

Puis les fabriques se sont installées dans les vallées et ont métamorphosé cet espace rural et viticole en un territoire industriel. L'activité textile a entraîné une période faste, propice à la construction de bâtiments publics, de villas entourées de parcs, ainsi qu’à un foisonnement artistique.

Illustré de nombreuses images anciennes et d’un reportage photographique inédit, le livre “La Région de Guebwiller, une Alsace loin des clichés“ nous plonge dans l’histoire de ce petit morceau d’Alsace et nous invite à la découverte d'un patrimoine loin des clichés et tourné vers l'avenir.

Avec un reportage photographique de Siméon Levaillant, le livre est publié en partenariat avec la Communauté de Communes de Gaawiller. Un mot sur l’autrice très sympathique et dynamique avec qui j’ai eu le privilège de visiter des coins cachés de la vallée de Guebwiller : Cécile Modanese est docteure en histoire contemporaine, spécialisée dans l’horticulture et les jardins historiques grâce à l’étude des pépiniéristes et paysagistes Baumann de Bollwiller. Elle est en charge de la mise en œuvre de la convention Pays d’art et d’histoire pour la Communauté de communes de la région de Guebwiller depuis 2007.

Vous trouverez ce beau livre richement illustré avec 200 images, Plus de 2000 ans d’histoire alsacienne, 32 € chez votre libraire préféré.

