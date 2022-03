Parution du livre "le plateau de pierre grise" d'Olivier Claudon

Réécoutez Pierre Nuss vous présenter le dernier roman d'Olivier Claudon Copier

Voici le second roman du journaliste des DNA Olivier Claudon. En 2019, il nous parlait déjà du confinement avec “et la ville sera vide”, mais en 1939. Il nous livre une seconde enquête, toujours à la Nuée Bleue, et toujours d’avant-garde, puisque liée à une enquête qui met en lumière un scandale dans des Ehpad, et la course au pognon des entreprises et actionnaires au détriment des pensionnaires.Très d’actualité. Célia Combes, une jeune journaliste d'investigation qui enquête dans le secteur des Ehpad, finit par craquer et quitte Paris pour se réfugier en Alsace.

Là, elle se reconstruit grâce à la littérature, à l'affection de sa grand-mère et à la fréquentation de zadistes opposés à l'installation d'éoliennes sur le plateau de Pierre grise. Mais l'affaire sur laquelle elle travaillait la rattrape bientôt. On pourrait se dire, quoi, des EHPAD, une ZAD, les éoliennes, et des disparitions. Ça fait beaucoup. Car Olivier Claudon distille bien les informations et la réflexion sur ces domaines, tout en ne perdant pas de vue son personnage féminin attachant, qui essaie de se sauver en se sauvant, en fuyant Paris. Première page : « Cet automne agité commença par une longue descente aux enfers ; sans fin, sans répit, sans espoir. Célia avait le sentiment de perdre le contrôle de sa vie et tout déraillait ». Le plateau de Pierre grise est un roman à la croisée des chemins, entre le polar, la quête de soi et le thriller, à la fois ludique et enrichissant, un mélange de genres qui rend cette lecture vraiment plaisante, entre Paris, Strasbourg et Genève. C’est sorti dans la collection barbares de la Nuée Bleue, à 21 € chez votre libraire préféré.

