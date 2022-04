Parution du livre "Le potager du paresseux frappé par le changement climatique"

Didier Helmstetter signe un nouvel opus et adapte ses techniques potagères aux variations de température et de météo qui nous attendent dans les prochaines années.

Le rapport du GIEC est tombé. C’est chaud, et ça va être encore plus chaud. Celui-là est plus alarmant que les précédents, je ne pensais pas que c’était possible...

Flot incessant d'images de plus en plus dramatiques sur nos écrans... Qui nie encore le réchauffement climatique et ses effets ? Notre alsacien du jour Didier Helmstetter qui veut vous convertir à la fainéantise dans votre jardin, n’en est pas à son premier livre, il a sorti sa méthode à la cool pour faire bosser les micro-organismes naturels dans votre jardin il y a quelques années, mais là, il doit s’adapter.

Il sort “Le potager du paresseux frappé par le changement climatique”, sous-titré “Le changement climatique et le potager : s'adapter et saisir les opportunités.” Car il y en a, même si c’est chaud. Après l’analyse de la période 1946 à 2021, et mauvaise surprise par rapport à celui du GIEC : la situation dans nos jardins alsaciens est bien pire ! Didier Helmstetter, avec son regard d'un "agronome qui jardine", vous rend compte des nouvelles complexités ! Cependant, rien n'est jamais totalement négatif : à condition d'innover, on peut s'adapter.

Et même tirer avantage de la nouvelle donne ! Telle est la conviction de l'auteur, pour qui jardiner comme le faisait son père est désormais suicidaire… Comment réussir cette adaptation ? La question est au cœur de cet ouvrage. Il vous montre aussi ses solutions sur sa chaîne Youtube did67 le jardinier, près de 50.000 abonnés. Comment esquiver les étés, avec les risques récurrents de canicule ? Comment échapper aux débauches d'arrosage ? Sans trop se fatiguer, comment cultiver davantage, bien plus tard en automne et jusqu'en hiver ? Comment installer ses légumes bien plus tôt au printemps ? Comment échapper aux gelées qui, malgré le réchauffement climatique, restent en embuscade ?

Couverture intégrale - Tana Editions

Pour chacun de ces axes, l'auteur relate son expérience avec les innovations techniques qu'il met en œuvre : divers châssis, tampons thermiques, serre froide, voiles, espèces et variétés les plus adaptées... et toujours sans aucun travail du sol, sans engrais, sans compost et sans buttes. Du coup, obtenir des radis roses à Noël a été une sorte de défi qu'il s'est lancé pour illustrer les nouvelles possibilités qui s'offrent aux jardiniers gourmands et respectueux du vivant. Le livre Le potager du paresseux frappé par le changement climatique, paru aux éditions Tana, c’est 18€90 chez votre libraire préféré.

