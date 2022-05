Parution du livre "Le syndrome de la brasse coulée" de Julia Mattera

Un roman autour de la natation, de l'Alsace, et des différentes générations qui peuvent parfois mieux cohabiter qu'on ne le pense. L'alsacienne Julia Mattera signe son deuxième roman chez Flammarion.

Voici le deuxième roman d’une alsacienne originaire de Richwiller, Julia Mattera. Elle signe, toujours chez Flammarion, le syndrome de la brasse coulée.Mais on va pas vraiment nager, là, on va bouquiner ! Ancien champion de natation, Oscar pensait agir pour le bonheur des siens. Toute son énergie était tournée vers sa réussite afin de les mettre à l'abri du besoin. Mais lorsque sa femme le quitte, lasse de ses absences, il se laisse sombrer, s'éloignant de son fils, de sa famille et de ses racines.

C'était compter sans la détermination de sa mère, qui décide d'élaborer un stratagème pour le faire revenir dans sa région nataleet, surtout, cela le fera sortir de sa coquille et de son train-train quotidien.

Qui aurait pu prévoir qu'en devenant professeur d'aquagym dans une maison de retraite Oscar apprendrait à être heureux ? Un roman hommage à l’Alsace, à l’amitié, et aux racines. Un texte idéal pour l’été qui parvient à traiter avec légèreté un sujet actuel et nécessaire : nos anciens et leurs conditions de vie.

Le grand format du Syndrome de la Brasse coulée est au prix de 18€50 chez votre libraire préféré. Son précédent roman, “le fermier qui parlait aux carottes et aux étoiles”, est en compétition pour le prix du Lys du Forum du Livre de Saint-Louis, le week-end prochain.

Le roman sur le site de l'éditeur Flammarion.

Le site du Forum du Livre de Saint-Louis, du 13 au 15 mai.