Parution du polar "Bigoudis & petites enquêtes" de Naëlle Charles

Un polar régional mené tambour battant par une coiffeuse passionné d'enquêtes criminelles. L'action se passe à Wahlbourg (oui, avec un H) et Pierre Nuss vous donne quelques fils de l'intrigue pour que vous ne vous fassiez pas de cheveux.

Réécoutez Pierre Nuss vous présenter le polar de Naëlle Charles Copier

Le roman régional a le vent en poupe. A l’inverse de l’évasion où il faut parfois s’imaginer des paysages sans dessus dessous, des magiciens transmutant la matière avec des sortilèges incompréhensibles, parfois ça fait du bien de reconnaître des lieux dans ce qu’on lit. Je vous propose aujourd’hui le titre “bigoudis et petites enquêtes” de Naëlle Charles, chez Archi poche. Sous-titré “Léopoldine Courtecuisse démêle l’enquête", le livre vous raconte les aventures d’une coiffeuse à Wahlbourg. Et attention, ils se sont lâchés avec les jeux de mots de coiffeurs.

Démêler l’enquête. La nouvelle série “cosy mystery” qui décoiffe. Léopoldine Courtecuisse est coiffeuse dans le bourg alsacien de Wahlbourg, avec un H. Le village dans notre Alsace du Nord n’en a pas, disons donc que c’est une fiction.

Entre shampoing, teinture et coupe de cheveux, cette mère peine à gérer ses deux adolescents très turbulentsdepuis qu’elle est séparée du père de ses enfants... Ah pas du tout, son goujat de mari l’a quittée pour sa sœur, plus jeune. Léopoldine déteste son nom de famille et ses parents qui ne jurent que par leur cadette. Mais garde le moral grâce aux séries policières qui n’ont aucun mystère pour elle, tout comme les petits secrets des habitants de la ville qui viennent s’épancher dans son salon. Un jour, elle découvre le cadavre de Véronique Busch sur le parking de l’hypermarché.

Alors que toute la population est sous le choc, Léopoldine, qui a toujours rêvé d’être flic, en est désormais certaine : elle va pouvoir montrer à tous quelle incroyable enquêtrice elle est. Et ce n’est certainement pas cet arrogant mais séduisant lieutenant Delval qui l’en empêchera, foi de Léopoldine Courtecuisse ! Il se pourrait même qu’il soit contraint de lui demander son aide…

Ce roman “bigoudis et petites enquêtes de Naëlles Charles” est à retrouver au prix de 14 euros chez votre libraire préféré.

Le site de l'éditeur Archipoche.