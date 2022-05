Parution du polar régional "Les sourires du diable" de Louis-Donatien Perin

Réécoutez Pierre Nuss vous présenter le 50e livre des Enquêtes Rhénanes Copier

C’est presque comme un anniversaire, la collection des Enquêtes Rhénanes parue au Verger Éditeur fête son 50e ouvrage. Des polars régionaux de qualité, en poche, à 10€, et qui se paie le luxe d’une petite refonte typographique, c’est assez discret, mais c’est classe, pour ce cinquantième roman. C’est Louis-Donatien Perin qui bénéficie de ce chiffre rond. Après ses études classiques à Saint-Louis, puis universitaires à Strasbourg, il devient enseignant de lettres modernes et de langue italienne.

De l’Italie à la pègre, vous allez voir, il y a un lien. Louis-Donatien est multi-cartes : dès 1963 il co-fonde le groupe de blues Les Jaguars. En 1976, il fonde la troupe de théâtre « la Compagnie du Lys ». Pièces de théâtre, polars, poèmes, nouvelles, romans... Il a écrit plus de vingt livres, dont les premières enquêtes de la capitaine. Non, pas Marleau, mais la capitaine Catherine Molinot, qu’il reprend ici dans “les sourires du diable”. La ville de Saint-Louis et la région des trois frontières connaît une série de meurtres en apparence rituels. On trouve régulièrement, au petit matin, le corps d’un homme mis en scène à la vue de tous, assassiné toujours de la même manière, selon une méthode implacable.

Pour la capitaine Catherine Molinot, l’affaire est particulièrement difficile. Tout, en apparence, relie ces morts, mais ils ne se connaissaient pas et rien ne permet de mettre à jour une piste crédible. Rien sauf un détail : ces hommes semblent avoir eu, auprès des femmes, des mœurs particulièrement violentes. La justice aura bien du mal à passer. Toujours 10€, chez votre libraire préféré.

L’auteur sera également présent ce samedi et ce dimanche au Forum du Livre de Saint-Louis pour présenter son livre et vous proposer des dédicaces.

La page Wikipedia sur Louis-Donatien Perin.

Le livre sur le site de l'éditeur, Le Verger.