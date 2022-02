Parution du roman l'Ombre du Funambule de Stéphane Schmucker

L’ombre du funambule

Réécoutez Pierre Nuss vous parler de ce thriller psychologique Copier

« Romane chérie, tu es où ? // Allez, c’est pas drôle, je suis crevé… // Toujours pas de réponse… » // Un soir, après avoir pris une douche, Joachim, horrifié, découvre que sa fille de 7 ans n’est plus dans l’appartement ; la porte d’entrée est entrouverte. //

C’est ainsi que démarre le roman “l’ombre du funambule” de Stéphane Schmucker. L’auteur est né à Sarreguemines, en Moselle, mais vit en Alsace depuis quinze ans, actuellement à Ostwald. Il est enseignant en biologie pour des lycéens et BTS à Strasbourg, après avoir travaillé plusieurs années dans la recherche scientifique, et ça se ressent, les scènes sont très précises.

Stéphane Schmucker nous livre un thriller psychologique intense dans lequel drames, espoirs et secrets se télescopent. Il a été le coup de cœur du Jury du Prix du Suspense Psychologique. L’action suit Joachim, huit ans après cette entrée en matière. Il est un père dévasté depuis la disparition de sa fille Romane et n'est plus que l'ombre de lui-même. Son quotidien bascule brusquement lorsque le lieutenant Breuil frappe à sa porte pour lui annoncer que son ex-femme est suspectée du meurtre de son amour de jeunesse, Liliane. Il n'a d'autre choix que de revenir en Alsace pour enquêter sur les lieux de son passé et se replonger dans des souvenirs douloureux.

De fil en aiguille, des intrigues ressurgissent de son passé. Est-il prêt à entendre la vérité sur la disparition de sa fille ? Fan de thriller, ce livre est pour vous, et certains lieux vous seront familiers, car son action se déroule en Alsace, notamment à Illkirch-Graffenstaden et à Strasbourg ! Le roman est disponible en librairie au prix de 17 € 95, édité chez les Nouveaux Auteurs.

Facebook : Stéphane Schmucker