Patrimoine Normand : Bayeux et le bessin

Le n°122 de Patrimoine Normand met à la une Bayeux et le bessin. Une partie de la Normandie qui possède un patrimoine riche souvent méconnu.

La revue trimestrielle Patrimoine Normand couvre tous les aspects du patrimoine Normand : les monuments, l'histoire, la littérature, les jardins, les parlers normands, les traditions artisanales, la cuisine normande...

Le dossier du magazine Patrimoine Normand est consacré à cette partie nord-ouest du Calvados. Entre la plaine de Caen à l’est, la baie des Veys et la Vire à l’ouest, cette zone fourmille de trésors architecturaux des XIE et XIIe siècles. C'est également cette zone qui est le théâtre du Débarquement et elle en garde des traces comme le port artificiel d'Arromanches.

► Dossier sur Bayeux et le bessin

Dans ce numéro, Patrimoine Normand fait la part belle de tous les arts : cinéma, peinture, littérature...

Patrimoine Normand raconte aussi l'histoire, les histoires de notre région :

Le magazine Patrimoine Normand vous invite aussi à découvrir ou redécouvrir des endroits de notre belle région. Parmi ceux-ci, au sommaire du n°122 :

Le patrimoine normand c'est aussi la gastronomie, avec la découverte de la bonne table le restaurant Maximin Hellio à Deauville ou encore le marché de L’Aigle. Et vous découvrirez également le cidre en littérature.

Avec le magazine Patrimoine Normand, vous êtes au courant de l'actualité de la région et des rendez-vous de l'agenda.

De nombreux articles vous attendent encore au sommaire de ce numéro 122 de Patrimoine Normand, en kiosque ou par correspondance.

