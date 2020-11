Patrimoine Normand : la ville d'Alençon à l'honneur

Le numéro 115 de la revue Patrimoine Normand consacre un grand dossier à la ville d'Alençon, ville d'art et d'histoire, et ses environs. Dans ce numéro également les actualités de la région, des lieux et randonnées à découvrir...

La revue trimestrielle Patrimoine Normand couvre tous les aspects du patrimoine Normand : les monuments, l'histoire, la littérature, les jardins, les parlers normands, les traditions artisanales, la cuisine normande...

Patrimoine Normand - Numéro 115

► Dossier sur Alençon : l'histoire d'Alençon qui remonte à plus de deux mille ans et son château des ducs, mais aussi toute la ville et ses environs.

Ce trimestre, retrouvez le CHENE : le Centre d’Hébergement et d’Étude sur la Nature et l’Environnement, qui fait office de clinique pour animaux sauvages blessés, l'abbaye Notre-Dame de Saint-Sever-Calvados qui fête cette année son 950e anniversaire ou encore les trois jardins de Cherbourg.

Découvrez aussi l'histoire des normands comme celle de Robert Courteheuse, fils aîné de Guillaume de Normandie et de Mathilde, ou celle de Gabriel de Montgommery,homme de guerre français, régicide involontaire d’Henri II.

Vous en saurez plus sur la culture du chanvre dans l'Orne, découvrirez les Arpents du soleil, les vins normands du pays d'Auge, partirez vous promener du côté du château de Boisset-les-Prévanches ou randonnerez dans la forêt de Brotonne...

De nombreux articles vous attendent encore au sommaire de ce numéro 115 de Patrimoine Normand, en kiosque ou par correspondance.

