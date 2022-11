La revue trimestrielle Patrimoine Normand couvre tous les aspects du patrimoine Normand : les monuments, l'histoire, la littérature, les jardins, les parlers normands, les traditions artisanales, la cuisine normande...

Patrimoine Normand - Trésors et curiosités du Pays de Bray

Le dossier du magazine Patrimoine Normand est consacré au Pays de Bray, situé à l'est de la Seine-Maritime. C'est ce qu'on appelle, en géologie, une boutonnière, comme une vallée entre la Normandie et la Picardie. Il existe un pays de Bray normand et un pays de Bray picard. Vous pouvez y admirer ses espaces naturels préservés, ses villages à l’atmosphère intimiste, ses châteaux et ses jardins soigneusement entretenus.

► Dossier sur Trésors et curiosités du Pays de Bray

Dans ce numéro, Patrimoine Normand consacre également un beau chapitre à La Cité de la Mer de Cherbourg-en-Cotentin qui fête ses vingt ans.

Au sommaire du magazine, de beaux monuments ou endroits qui méritent votre visite :

Dans ce numéro 123 de Patrimoine Normand, découvrez des artisans normands au travail remarquable mais aussi des personnalités connues et moins connues :

Patrimoine Normand raconte aussi l'histoire, les histoires de notre région :

Le patrimoine normand c'est aussi la gastronomie, avec un beau reportage sur le cal vados Michel Huard . Et vous découvrirez également le calvados en littérature.

Avec le magazine Patrimoine Normand, vous êtes au courant de l ' actualité de la région et des rendez-vous de l'agenda .

De nombreux articles vous attendent encore au sommaire de ce numéro 123 de Patrimoine Normand, en kiosque ou par correspondance.

