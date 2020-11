Peter May de retour avec "Un alibi en béton", un thriller caniculaire

Le héros enquêteur de Peter May est de retour. Enzo MacLeod reprend du service pour une nouvelle enquête palpitante. Sous la plume experte de Peter May, il se replonge dans une sombre histoire de meurtres pour mettre un point final à cette enquête qui n'a pas trouvé de coupable à cause d'un "alibi en béton".

Ecoutez l'interview de Peter May, auteur du roman "Un alibi en béton" (éditions du Rouergue) Copier

Le style et le talent de Peter May sont réunis dans ce roman "Un alibi en béton". Après sa trilogie écossaise ("L'île des chasseurs d'oiseaux", "L'homme de Lewis" et "Le braconnier du lac perdu"), l'auteur originaire de Glasgow s'impose une nouvelle fois et confirme son succès à travers le monde.

Résumé

Lucie Martin avait disparu depuis 1989 lorsqu’un promeneur a découvert son corps dans un lac asséché par la canicule de 2003, à proximité de la demeure de ses parents, dans le Lot-et-Garonne. Étudiante à Bordeaux, elle travaillait pour une association d’aide à la réinsertion et y avait rencontré un ancien détenu charismatique, Régis Blanc, lequel est aujourd’hui incarcéré à Lannemezan pour le meurtre de trois prostituées qui travaillaient pour lui. Alors que le squelette de Lucie porte des stigmates rapprochant sa mort de celle de ces trois femmes, Enzo MacLeod reprend l’enquête qui n’est jamais parvenue à confondre avec certitude le serial-killer, protégé par un alibi en béton. Mais, à son insu, l’obstiné Écossais ouvre une boîte de Pandore qui non seulement ranime d’anciens fantômes depuis longtemps endormis mais place sa propre famille sous une incoercible menace.

Avec ce sixième opus de la série Assassins sans visages, Peter May confronte son héros enquêteur à l’insupportable vulnérabilité des pères.