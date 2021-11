Dans Circuit Bleu, Côté Culture, confidences de Christian Authier sur France Bleu Occitanie. Journaliste, écrivain, essayiste, il est l'auteur de nombreux ouvrages remarqués par de multiples prix littéraires dont De chez nous (Stock, 2014, prix Renaudot de l’essai). Aux éditions Prival il a sorti le Petit éloge amoureux de Toulouse.

« Lorsque l’on a toujours vécu, ou presque, dans une ville et que l’on y a vieilli jusqu’à un âge certain, celle-ci est beaucoup plus qu’un décor ou qu’un cadre. Elle est devenue une confidente, une compagne, une mémoire vivante. » Toulouse, quoi de mieux pour initier une nouvelle collection : « Petit éloge amoureux de… » qui célèbrera, au gré de plumes de personnalités et d’auteurs connus, des lieux de voyage, de culture, de mémoire, de rencontre, ancrés dans l’imaginaire collectif. Éloges de lieux où la vie passe et s’éteint avant de renaître, d’espaces où le passé et le présent s’entremêlent, esquissant un avenir confronté à la modernité et à la tradition, éloges aussi de patrimoines matériels et immatériels de l’humanité.