Peurs en eau profonde d'Olivier Descosse

Au large de Marseille, dans les filets d'un chalutier, un corps de femme est retrouvé entièrement nu, couvert de morsures et le pied gauche sectionné.

Pour Chloé Latour, commandante de la brigade criminelle, c'est le début d'une traque hors norme qui la conduit à s'immerger dans le monde opaque des plongeurs professionnels et des chercheurs d'épaves. Des spécialistes qui descendent à des profondeurs abyssales et affrontent les pires dangers.

Parmi eux, Jean Sardi. Il est l'un des meilleurs et connaissait intimement la victime. Il pourrait bien avoir un mobile, lié à ce terrible secret qui l'a poussé à se réfugier dans le silence des fonds marins.

Crime passionnel ou rituel dément ?

La présence dans les poumons du cadavre d'un plancton inconnu en Méditerranée intrigue les enquêteurs de la Crim'. Pendant que le mystère s'épaissit, d'autres corps remontent à la surface et sèment l'effroi chez les plongeurs des eaux profondes.

Peurs en eau profonde, chez XO Editions

Être lui-même plongeur n'a pas empêché Olivier Descosse d'imaginer ce thriller. D'ailleurs, il ne se compare pas du tout aux plongeurs du roman "j'ai fait beaucoup de plongée, mais jusqu'à 40 mètres. Là le livre parle de plongeurs qui descendent à plus de 200 mètres de fond. Et dans des conditions beaucoup plus compliquées de ce que j'ai pu faire". Il s'est servi de l'univers marin pour rendre le récit encore plus intense "C'est d'ailleurs pour ça que j'ai choisi cette arène profonde. Tous les plongeurs ne le font pas. Cela m'a permis de créer des personnages avec une profondeur plus intéressante, plus importante".

Avocat de métier, Olivier Descosse ne s'est pas inspiré de sa vie professionnelle puisqu'il est spécialisé en propriété intellectuelle, donc rien à voir avec la crim'. En revanche, son métier l'a aidé à la construction de ses intrigues, grâce à la rigueur et à la méthodologie qu'impose son activité professionnelle.

Ecoutez Olivier Descosse dans le Coin Lecture de France Bleu Périgord :

Olivier Descosse dans le Coin Lecture de France Bleu Périgord