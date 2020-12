Philippe Geluck : "Cette année, pour Noël, j'ai les boules"

Chaque jour sur France Bleu, retrouvez les anecdotes de Noël de vos célébrités préférées. Aujourd'hui c'est Philippe Geluck qui se livre auprès d'Eric Bastien sur ce que veux dire Noël pour lui !

Et en ce jour de Noël, Eric Bastien reçoit l'homme qui est à l'origine d'un des meilleurs cadeaux possible : Le Chat ! Et pour Philippe Geluck, son créateur donc, Noël, c'est "chez les grand-parents, l'arbre de Noël illuminé avec des bougies à la cire !". Parmi les autres traditions : une cloche, Douce Nuit en Allemand et la Saint Nicolas !

Mesdames et messieurs, bienvenue dans le Noël de Philippe Geluck !

"Le Chat est parmi nous", le 23ème du nom, est disponible !