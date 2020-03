Philippe Pourxet. Du Rififi sur la côte basque – Editions Terres de l’Ouest.

Philippe Pourxet est un auteur complet : si aujourd’hui il vit à Pau, il est aussi comédien, metteur en scène, il a écrit des pièces de théâtre, de la fantasy et du polar historique. Bref, un touche-à-tout jamais en manque d’idées. Avec «Du Rififi sur la Côte Basque», on plonge dans une ambiance polar des années 60 qui n’est pas sans rappeler « Les tontons flingueurs ». Si vous aimez le film, vous aimerez ce livre.

L’histoire commence sur la plage d’Hossegor, quand un surfeur, notre héros, découvre le cadavre de son meilleur ami sur la plage de la Gravière. Tout de suite, Jean le personnage principal a des doutes, et il va mener son enquête. Une enquête personnelle qui va le mener d’une plage des Landes jusqu’à Bayonne, avec une enquête serrée. Et côté action, on a tout : les poursuites en voiture, les maffieux, les magouilles, une police pas très véloce, le tout rédigé dans un langage proche de Michel Audiard. Bref, c’est plein de rebondissements, d’action, de suspense, de balles qui sifflent mais sans jamais être gore ou anxiogène. Et puis surtout, l’action se passe dans des lieux qu’on reconnaît avec plaisir, d’Hossegor et ses surfeurs jusqu’au petit Bayonne. On pourrait presque sentir les odeurs de la marée ou de l’axoa.