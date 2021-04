“Photographies du Périgord et d’ailleurs”, un livre plein de poésie signé Any Gaudin et Michel Testut

Any Gaudin et Michel Testut rendent un hommage vibrant au monde rural et au Périgord dans le livre "Photographies du Périgord et d'ailleurs" paru aux éditions Secrets de pays

Quand deux Périgourdins de talent se retrouvent et qu’ils publient un livre, le résultat est très réussi. “Photographies du Périgord et d’Ailleurs” est un recueil de photos d’Any Gaudin avec les textes de Michel Testut, président de l’Académie des Lettres et des arts du Périgord. Paru aux éditions Secrets de pays, ce livre est un bel hommage au monde rural, à ces instants capturés par l'objectif de cette photographe périgourdine. A la manière d'un Robert Doisneau ou d'un Raymond Depardon, en noir et blanc et tout en nuances, ces photographies embarquent les lecteurs dans un univers et célèbrent aussi le Périgord que les deux auteurs affectionnent.

