Pierre Billon raconte les road trips de Johnny Hallyday

A l'occasion de la sortie de son ouvrage "Road Trip", un ouvrage de 204 pages, regroupant 520 photos, illustrations et plans, où il raconte ses trois grands voyages dans l'Ouest Américain avec Johnny Hallyday, Pierre Billon était l'invité de France Bleu Matin.

Pourquoi cet ouvrage ?

Pierre Billon a décidé de se lancer dans l'écriture de cet ouvrage suite à de nombreuses demandes de fans de Johnny Hallyday et de motos. Il y raconte ses trois grands voyages avec le Taulier entre 1989 et 2016, et nous livre tous les conseils pour organiser et réussir son road trip.

Qu'est-ce qui vous a motivé à écrire ce livre ?

Avant tout, Pierre Billon a souhaité avec cet ouvrage, mettre fin à une rumeur : non, Johnny Hallyday ne se droguait pas.

"Quand tu fais deux mois de road trip en faisant 450 ou 500 kilomètres par jour, crois-moi, le soir tu vas te coucher à 21h30 et t'as pas le temps de faire la fête, ni de te bourrer la gueule, ni d'aller chercher des substances à droite ou à gauche.

Et puis ce qui a motivé Pierre Billon dans l'écriture de ce livre, c'est cette rencontre avec un jeune français sur sa mobylette, parti lui aussi faire son road trip. Pierre Billon nous a raconté en détails cette rencontre.

Quel est le plus beau souvenir que vous ayez avec Johnny Hallyday ?

"Road Trip" est un ouvrage rassemblant de nombreux souvenirs des voyages de Johnny Hallyday, Pierre Billon, et leurs amis. Il n'a pas été facile pour Pierre Billon de sélectionner les photos regroupées dans cet ouvrage. Il est en de même pour les souvenirs.

Quand on lui demande quel est le plus beau moment qu'il ait partagé avec le chanteur française, voici sa réponse :

Cet ouvrage, c'est une façon de découvrir un autre Johnny Hallyday ?

C'est sans hésiter ce que nous répond Pierre Billon. "On parlait assez peu de chanson. On parlait assez peu de métier (...) Le côté grandiose de Johnny Hallyday, il vient de son Amérique à lui."

Ces trois grands road trips étaient tous différents ?

Là encore, Pierre Billon nous répond sans hésiter ! "C'est un espèce de jeu de rôle assez formidable. Tu te déguises comme tu veux, tu t'en fous, personne ne te reconnait de toute façon. T'es la Liberté".

Pierre Billon en profite pour nous raconter une étonnante anecdote sur Johnny Hallyday :

Johnny adore les stations service !

Vous venez de rentrer d'un road trip, il ne vous manquait pas quelque chose / quelqu'un ?

Ecoutez la réponse sincère et pleine d'émotion de Pierre Billon :

Road Trip, de Pierre Billon, actuellement disponible aux éditions TohuBohu.