Pierre Brice Lebrun, influenceur et écrivain “épicurieux” landais

Pierre-Brice Lebrun a été un temps journaliste indépendant, spécialisé en tourisme et en gastronomie. Il a collaboré à une poignée de magazines, écrit des guides touristiques et des récits de voyage.

C’est dans les années 1980 que Pierre-Brice Lebrun commence sa carrière dans les médias, en travaillant pour diverses radios de la région parisienne.

Il reprend ses études de droit au retour de son service militaire (1985), obtient un Diplôme d'État d'Éducateur spécialisé (DEES) et un Diplôme d'État relatif aux fonctions d'animation (DEFA). Il travaille quinze ans dans la prévention de la délinquance et la protection de l'enfance.

Il revient à l'écriture et au journalisme dans les années 2000, tout en développant sa carrière d'enseignant en droit dans le secteur social, sanitaire et médico-social. Il écrit régulièrement des articles juridiques . Vice-président d'honneur de la Ligue française pour la santé mentale, il y donne chaque année de nombreuses conférences juridiques. Il est l'un des parrains de l'Observatoire de la violence éducative ordinaire d'Olivier Maurel, qui milite en faveur de l'adoption en France d'une loi « anti fessée ».

Les domaines de prédilection de Pierre-Brice Lebrun sont le tourisme et la gastronomie, sans compter une grande passion pour les animaux.

Mais cette semaine, c'est de voyages dont nous parlons.

Pierre-Brice Lebrun est l'auteur d'une cinquantaine de livres, guides touristiques, récits de voyages et ouvrages gourmands sur la cuisine et la gastronomie, qui racontent l'histoire des produits qu'il aime, comme l'andouillette de Troyes, la choucroute ou la saucisse de Montbéliard. Il est surtout connu pour ses Petits traités, de la boulette (qui a rencontré un grand succès en librairie), des pâtes, du pois chiche, de la pomme de terre et de la frite, ou encore du camembert.

Pierre-Brice Lebrun sait parfaitement allier son travail et ses passions, qu’il partage à travers ses nombreux articles sur son blog.