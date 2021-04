Plongée au coeur d'une "Zad" avec le livre de Julie Jézéquel et Christophe Léon

L’actrice et scénariste installée en Périgord, Julie Jézéquel, signe un livre autour de la lutte et de l’engagement. “ZAD” est paru aux éditions JDH.

Alors qu’ils travaillent pour écrire une série pour la télévision, Julie Jézéquel et Christophe Léon finissent par écrire un roman. “Zad”, c’est l’envie de parler de ce qui se passe dans une commune lorsque des agriculteurs qui risquent d'être expropriés de leurs terres agricoles pour construire un grand centre commercial, décident de s'organiser en ZAD. Ces zones à défendre ou zones d'aménagement différé selon le point de vue d’où on se place. Dans le roman écrit à quatre mains par ces deux auteurs, les agriculteurs vont être aidés par de jeunes militants qui viennent de Bordeaux. Mais c’est dans le Périgord que l’action se passe. A travers l’histoire de ces agriculteurs, c’est aussi la vie d’une commune qui est dépeinte avec les questionnements de son maire qui est face au choix. Au fil des pages, le lecteur découvre aussi la solidarité et la lutte qui s’instaurent entre ces hommes et ces femmes engagés dans un combat. “Je suis toujours très touchée et très émue lorsque des gens luttent” explique Julie Jézéquel. “Je suis toujours touchée par la lutte que peuvent faire les autres et par la solidarité de ces grands mouvements.”

