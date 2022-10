"Pourquoi pas un personnage berrichon" : l'écrivain Pierre Pouchairet à la Nuit du Polar de Châteauroux

C'est une figure bien connue chez nous : le berrichon Pierre Pouchairet, ancien commandant de la police nationale, et désormais auteur de roman fait un arrêt à Châteauroux ce week-end. Il sera samedi 15 octobre au Festival Nuit Polar organisé par la Bouinotte. Et il était sur France Bleu Berry ce vendredi matin.

L'Or vert du Sangha, son nouveau roman

Il présentera notamment son nouveau roman, _L'Or vert du Sang_ha. Le synopsis : une journaliste mandatée par son rédacteur en chef pour aller couvrir les élections dans un pays africain, imaginaire, où un assassinat va mener l'héroïne sur la piste d'un trafic de bois. Un roman qui se passe donc majoritairement en Afrique, comme d'autres prennent place au Moyen-Orient, sur la Côte d'Azur ou encore la Bretagne... mais jamais dans le Berry, ou presque. "Mes personnages passent souvent par le Berry : 'Larmes de fond' se termine au commissariat de Châteauroux ; dans un autres, il y a un attentat sur le marché à Aigurande". Mais l'auteur n'est pas du tout contre l'idée de faire un personnage 100% berrichon.

Un roman adapté par Olivier Marchal

L'auteur berrichon va aussi recevoir une marque supplémentaire de reconnaissance : son roman Mortels Traffics, qui avait reçu le reçu le prix Quai des orfèvres en 2017, va bientôt être sur les écrans, adapté par Olivier Marchal, sous le titre Overdose. "C'est magique pour un auteur" admet Pierre Pouchairet, qui a pu assister à quelques semaines de tournage. "C'est qui a été drôle et un peu magique, c'est que je connais bien Olivier Marchal : on a commencé ensemble à la police judiciaire de Versailles au début des années 80. On se retrouve, lui, en cinéaste et moi auteur". Le film sera visible sur la plateforme Amazone Prime début novembre.

Pour ce qui est de la suite, Pierre Pouchairet a deux projets de livre sur le feu : "un qui se passera dans le milieu des algues vertes (qui sort bientôt (....) et un autre qui sortira peut-être en 2024, sur un trafic de drogue en Jordanie".

En attendant de pouvoir dévorer ces deux nouveaux romans, vous pourrez rencontrer Pierre Pouchairet ce samedi 15 octobre, au Festival Nuit Polar de Châteauroux, organisé par la Bouinotte.