Pouvez-vous demander nos élites politiciennes de parler un français correct malgré le covid ?

Daniel Lacotte est lexicologue, auteur de nombreux ouvrages dont « 100% zéro faute » et pousse un coup de gueule : « Pouvez-vous demander à toutes nos élites politiciennes et confrères-sœurs de parler un français correct malgré le Covid-19 ?

Daniel Lacotte, lexicologue Copier

1er exemple avec un mot qu’on utilise 100 fois par jour en ce moment : « distanciation »

La Distanciation est physique, pas « sociale ». La distanciation sociale existe depuis lurette belle. Il s’agit d’une notion qui permet de définir une distance (éducative, économique, financière, culturelle, etc.) qui existe entre des groupes ou des phénomènes sociologiques. Le Covid-19 touche tout le monde.

Fort heureusement, la distance sociale n’existe pas en la matière. Et demander aux citoyens d’ériger une « distanciation sociale » pour se protéger de la bestiole n’a aucun sens. On ne leur demanderait pas de dresser une « barrière sociale ».

2e exemple : On utilise aussi souvent les mot « Réduire » ou « limiter » au minimum, pas « au maximum ».

Réduire au minimum les contacts ; Limiter les déplacements au minimum ; Réduire au minimum les regroupements de personnes ; Réduire le nombre d’hospitalisations au minimum. La locution adverbiale « au minimum » implique la notion d’un plus bas niveau possible à atteindre. Quand on veut réduire ou limiter quelque chose, c’est pour tendre vers un minimum, voire vers zéro. Personne ne dirait « limiter au strict maximum ».

[Cf . page 38 du livre intitulé 100% zéro faute (First éditions, 2019].

3e exemple quand on veut parler du présent : d’aujourd’hui !

Oublions ceux qui disent qu’il n’y a pas de vaccin contre le Covid-19 « au jour d'aujourd'hui ». C'est un double pléonasme. Aujourd’hui est déjà un pléonasme, « hui » veut dire le jour où nous sommes (latin « hodie »).

À quoi ça sert de respecter une langue finalement ? Qu’est ce qui se passerait si on parler un peu comme on voulait ?