Qu'est-ce qu'on lit quand on est coincés chez soi ?

Si vous avez fait le plein à la bibliothèque, bien vu. Sinon, il y a sûrement des livres que vous avez chez vous et que vous n'avez pas encore lus. Chez les accros à la lecture, on appelle ça une Pile à Lire (personnellement, la mienne peut me permettre de tenir de longs mois).

La pile à lire de Mademoiselle Maeve - Mademoiselle Maeve

N'hésitez pas à taper dans votre propre pile à lire. Choisissez ces romans que vous aviez mis de côté pour les vacances d'été et que vous n'aviez pas eu le temps de démarrer, plongez-vous dans ce pavé de 900 pages qui vous démotive d'habitude : vous n'avez plus d'excuse pour ne pas vous y mettre !

Choisissez des livres qui vous font du bien - moi par exemple, je suis en train d'enchaîner les romans feel-good en lisant Virginie Grimaldi, Anne-Gaëlle Huon et Clarisse Sabard - on évite les dystopies, les romans apocalyptiques et Le conte de Monte Cristo.

Et sinon, faites l'état des lieux de votre pile à lire, vous risquez d'être surpris de tous ces livres qui n'attendent que d'être lus. Et je vous invite à participer à mon challenge Je vide ma Pile à Lire sur mon blog.

Si vous avez vraiment lu tous vos livres ou suivi de trop près les conseils de désencombrement de Marie Kondo et que vous n'avez plus un bouquin chez vous, il y a des astuces pour ne pas commander des tas de livres sur internet.

En voici une déjà : Gallica , le site de la Bibliothèque nationale de France, qui est une énorme banque de données et qui propose des livres à télécharger gratuitement en ePub. Il y a notamment 150 livres validés par l'Éducation nationale. De quoi réviser ses classiques !

En parlant d'Éducation nationale, plusieurs éditeurs de manuels scolaires mettent à disposition leurs ouvrages du CP à la troisième sur ce site.

Pour que les enfants puissent aussi se détendre : l'application Bayam de l'éditeur Bayard qui propose plein de chouette contenu pour les 3-10 ans et c'est gratuit en ce moment.

Il y a aussi le site internet de L'école des loisirs qui propose du contenu gratuit - pas tout - comme des livres à télécharger, des textes lus, des jeux...

