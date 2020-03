Qu'est-ce qu'on lit quand on est coincés chez soi ?

Le premier est un romancier berrichon-tourangeau Jérémy Bouquin

Auteur de nombreux romans comme "Enfants de la meute", paru au Rouergue ou "Femme de ménage" paru chez Pulp. Le travailleur social dans la vraie vie se prête régulièrement sur sa page Facebook à l'exercice de la nouvelle en 96 mots. Toujours sur sa page Facebook et sur le confi-blog de La Bouinotte, magazine du Berry, Jérémy Bouquin propose chaque jour un chapitre de son roman noir inspiré du confinement. Et en plus, vous pourrez proposer un titre pour ce roman !

Le second est Nicolas Feuz

Le procureur et auteurs de romans policiers suisse publie chaque soir sur sa page Facebook un chapitre de son roman intitulé Restez chez vous avec le soutien de son éditeur Slatkine & Cie. Deux polars de confinement à découvrir un peu plus chaque jour. De quoi avoir envie de voir le temps passer plus vite !

Et on n'oublie pas les enfants ! Les éditeurs jeunesse aussi se décarcassent pour proposer des contenus innovants pour les petits. Comme les éditions Little Urban. L'éditeur propose depuis sa création des jeux, des découpages, des recettes de cuisine pour aller plus loin que la simple lecture d'albums. Et chaque dimanche sur sa page Facebook , il propose désormais deux livres en téléchargement. Le premier est l'album "L'école des Petits Marsus" de Benjamin Chaud et le second "Le carnet de Lola Boumbadaboum" de Baptiste Chaperon illustré par Héloïse Solt. C'est un très joli roman d'amitié autour de l'autisme. Et bien sûr, sur le site de Little Urban, vous pourrez retrouver des jeux autour de ce roman. C'est pas chouette ?

Pour trouver d'autres idées de lecture, pour après, rendez-vous sur mon blog Mademoiselle Maeve