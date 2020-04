Qu'est-ce qu'on lit quand on est coincés chez soi ?

Personnellement, je continue à piocher tranquillement dans ma Pile à Lire

Cette fameuse pile de romans qu'on n'a jamais le temps de lire ou que l'on garde pour les vacances. Il sera toujours temps de la reconstituer quand on pourra ressortir et soutenir aussi nos librairies préférées. Mais attention, on ne pioche pas n'importe quoi ! Par exemple, moi, j'ai lu récemment un très chouette livre de ma bibliothèque, « Némésis », le dernier roman de Philip Roth. Un livre que je n'aurais jamais dû lire en période de confinement, car il parle d'une épidémie de polio aux États-Unis. Ambiance confinement et psychose garantie.

Bon, mais si on n'a plus de livres chez soi, ou qu'on a tout lu, et que l'on envisage de se rabattre sur la notice du four ou du lave-linge, j'ai une solution ! Pas mal de site de vente en ligne ou d'éditeurs proposent des livres numériques gratuits, mais il faut chercher partout et ça peut être décourageant de voir qu'il n'y a pas que des trucs sympas, au bout d'un moment, on finit même par se dire que tout ce qui est gratuit est nul. Que c'est parce que c'est nul que c'est gratuit - alors que pas du tout ! Pas tout, en tout cas.

« Le comptoir e-Dantès » propose de vous envoyer tous les jours des livres dans votre boîte mail. Rendez-vous sur "covid19.confinementlecture.com" pour vous inscrire. Il suffit ensuite de suivre les indications qui se trouvent dans les mails, c'est super simple et super sympa. 5 livres par jour pendant 5 jours, puis des livres audio, puis à nouveau des livres numériques. Je me suis inscrite pour pouvoir vous en parler et franchement, dans la liste qui peut varier d'un personne à une autre, j'ai trouvé mon bonheur. C'est varié, SF, polar, romance, santé, littérature blanche, je pense qu'il y en a pour tous les goûts.

Et pour les plus jeunes et les amateurs de bandes dessinées, je vous invite à aller faire un petit tour sur le site des « éditions Delcourt ».

Jusqu'au 30 avril, elles proposent des BD jeunesse (à partir de 7 ans) en téléchargement gratuit. Parmi les titres proposés des tomes 1, mais aussi des intégrales. On peut retrouver, entre autres : Les légendaires, les Mythics, La rose écarlate, La guerre des boutons et un album que j'ai franchement adoré : « Le grand méchant renard » de Benjamin Renner (qui a été adapté en film). L'histoire drôle et touchante d'un renard qui décide d'élever des poussins afin de mieux les croquer et qui se développe un incongru instinct maternel.

Et n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon blog, pour trouver des idées de lecture pour après !