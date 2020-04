Qu'est-ce qu'on lit quand on est coincés chez soi ? Avec Maeve

Pour commencer, j'ai testé une lecture par téléphone avec une comédienne du Centre dramatique national de Tours, le théâtre Olympia. Je me suis inscrite sur le site du CDNT et j'ai reçu une confirmation par mail et le jour J, j'ai sagement attendu à côté de mon téléphone. C'est Garance Degos, jeune comédienne du CDNT qui m'a téléphonée. Depuis quelques semaines, avec ses quatre camarades ayant comme elle intégrés le Jeune Théâtre en Région Centre, le dispositif de professionnalisation pour les jeunes comédiens du CDNT, Garance fait entrer la littérature dans nos maisons avec des lectures de textes choisis. Pour Garance, c'est un poème de Jehan Rictus, un auteur de la fin du XIXe siecle qui donne la parole aux habitants démunis des faubourgs de Paris. Elle m'a lu La Charlotte prie Notre Dame durant la nuit du réveillon, un poème de 1904. Un texte fort, une lecture incarnée et une véritable découverte pour moi. J'ai passé un moment vraiment privilégié. C'était une expérience un peu intimidante, parce que j'ai eu la sensation d'un moment privilégié, suivi d'un échange très humain avec Garance Degos. Je vous conseille mille fois de vous inscrire pour tenter cette aventure.

Puisqu'il ne faut pas oublier les enfants et les lectures en famille, j'avais aussi envie de vous parler de la compagnie de théâtre tourangelle La Tite Compagnie. Elle propose durant la période de confinement, chaque jour à 18h, une histoire lue sur son site internet. Ce sont les comédiens de la Tite compagnie qui présentent ce rendez-vous appelé Pour la Tite histoire. Au programme, des créations ou des contes du monde accompagnés d'une petite musique et il y a même un petit générique. C'est super bien fait et c'est un régal pour les oreilles et l'imagination

Dernière petite info : tous les jours à 17h30, Josiane Balasko propose des lectures de contes en direct de sa cuisine sur son compte Instagram : Et là encore, c'est plutôt chouette !

Et puis, n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon blog, vous y trouverez sans doute des idées de lecture pour après