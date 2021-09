Quand une BD dresse le portrait de "Fatty, le premier roi d'Hollywood"

Installé en Dordogne, Julien Frey vous propose de plonger au coeur de l'Amérique, celle du cinéma au début des années 20. L'auteur revient sur le parcours et l'histoire d'un homme qui a marqué le monde du 7ème art : "Fatty, le premier roi d'Hollywood".

Ecoutez l'interview de Julien Frey, auteur de "Fatty" Copier

Fatty alias Roscoe Arbuckle était acteur et réalisateur. Au sommet de sa gloire au début des années 20. Plus connu que Charlie Chaplin et Buster Keaton réunis, il est le premier acteur à gagner un million de dollars par an. Mais l'Amérique puritaine souhaite moraliser Hollywood et voit d'un très mauvais œil la vie « de débauche » de Roscoe. Dans quelques jours, la fête qu'il a organisée va virer au drame et le plonger au cœur du premier grand scandale hollywoodien... Les studios, les ligues de vertu, les tabloïds, et toute l'Amérique se lieront contre lui. Mais Roscoe pourra toujours compter sur son ami Buster Keaton.

Fatty le premier roi d'Hollywood de Julien Frey et Nadar aux éditions Futuropolis