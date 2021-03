Quarantaine, le livre visionnaire de Peter May

Remontons 15 ans en arrière. A cette époque, Peter May s'intéresse au sujet des épidémies et autres pandémies mondiales. Il en fait même un livre. A l'époque, "Quarantaine" ne trouve pas d'éditeurs car ces derniers trouvent l'histoire trop éloignée de la réalité. Oui, mais voilà... En 2020, le coronavirus fait trembler le monde et bouleverse le quotidien des habitants du monde entier. Dans ce contexte, Peter May publie ce roman laissé de côté pendant de nombreuses années.

Pourquoi et comment a-t-il eu l'idée de cette pandémie mondiale ? Comment embarque-t-il les lecteurs dans une ville de Londres touchée par le virus ?

Ecoutez l'interview de Peter May

Résumé

Imaginez un monde ravagé par une pandémie ! Voilà l'idée née dans l'imagination de Peter May. L'auteur écossais a écrit "Quarantaine" bien avant la crise sanitaire due au coronavirus. Au gré des pages, plongez au coeur de Londres touché par le virus. La capitale britannique est coupée du monde, le premier ministre succombe à la maladie... MacNeil, policier désabusé, va devoir remonter la piste d'une machination. Un roman troublant signé Peter May, dont la plume