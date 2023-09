Quel est le quotidien d’un archéologue sur le terrain ?

Professeur à l’université de Lyon et chercheur au laboratoire « Archéologies et Sciences de l’Antiquité» à Nanterre, l’auteur de ce roman, Sophie Archambault de Beaune, étudie les comportements techniques et les aptitudes cognitives de l’homme préhistorique. L’objectif est de faire découvrir à ses jeunes lecteurs l’archéologie et ses méthodes de fouilles et, peut-être, de susciter des vocations. La grotte de La Mouthe, aux Eyzies, dont il est ici question, existe bel et bien. Fermée à la visite pour des raisons de protection et de conservation, cette grotte ornée du Paléolithique supérieur abrite plus de 200 gravures et peintures d’animaux (bisons, chevaux, rennes, mammouths), et de curieux signes…

Couverture « Préhistoriens en herbe » - © Tautem Editions

« Préhistoriens en herbe » , par Sophie Archambault de Beaune, est paru aux éditions Tautem.