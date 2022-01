Rendez-vous en Creuse pour le nouveau roman de Michel Blondonnet

Michel Blondonnet aime la Creuse, son territoire et son histoire. Dans son nouveau roman, Quelques larmes de neige, on pourrait très bien être en Dordogne aussi. Ses forêts, ses reliefs, l'attachement des locaux à leur environnement et une histoire de famille qui aurait pu se passer n'importe où. Mais qui, dans la forêt de son roman, marque à jamais son empreinte au sens propre comme au figuré.

Dans les années 1950, Antoine et Angèle, frère et sœur, vivent ensemble avec la fille d'Angèle, Emma. Veuf, témoin de la mort de son fils et endeuillé par l'assassinat de son neveu Louis, Antoine est persuadé qu'une malédiction a frappé sa famille. Il est prêt à tout pour venger Louis et trouver un mari qui s'occupera de sœur lorsqu'il ne sera plus.

Un roman noir et spirituel

Le livre est publié chez Albin Michel.