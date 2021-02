Qui chante dans mon jardin d'Hervé Millancourt

Passionné depuis toujours par la nature, Hervé Millancourt choisit cette voie en suivant une licence de sciences de la nature et de la vie. Au gré des rencontres, il se spécialise et apprend à connaître et reconnaître les oiseaux.

Fort de ces connaissances, Hervé Millancourt lance une maison d'éditions sonores autour de la découverte de la nature. Dans cette logique, il signe un ouvrage référence : "qui chante dans mon jardin" (Larousse).

Ecoutez l'interview d'Hervé Millancourt, co-auteur de "Qui chante dans mon jardin" Copier

Résumé

Un chant flûté résonne et vous réveille en ce matin printanier ? Est-ce un merle ? Une fauvette ? Un cri rauque traverse le jardin… Un geai serait-il passé par là ? N’oublions pas les insectes qui animent les soirées d’été ou les batraciens qui coassent en chœur toute la nuit…



Que ce soit un chant d’oiseau, une stridulation d’insecte, un coassement d’amphibien ou un cri de mammifère, chaque son est une véritable carte d’identité sonore qui nous donne des indices sur son propriétaire.



Avec ce livre-cd, décryptez vos premiers chants d’oiseaux et entraînez-vous à les reconnaître dans votre jardin. Initiez-vous également à l’écoute et à l’observation de quelques autres animaux, certainement moins talentueux que nos amis à plumes, mais tout aussi étonnants !



L’écoute de la petite faune sonore du jardin est un passe-temps passionnant et accessible à toutes et tous, sans aucun matériel. En plus d’aiguiser notre ouïe et de développer notre mémoire, cette activité simple, ludique et relaxante nous rend le monde vivant plus familier et éveille en nous l’envie de mieux le connaître.



Alors, tendez l’oreille pour mieux ouvri