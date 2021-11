Qui était Isabeau de Limeuil, la scandaleuse ?

Isabeau de Limeuil est née au Château de Lanquais, dans le Bergeracois, puis elle est envoyée à la cour de Catherine de Médicis à ses seize ans pour devenir demoiselle d'honneur. C'est une femme particulièrement belle, qui se verra accorder une mission en lien avec cette qualité : séduire le Prince de Condé afin de l'apaiser dans cette époque mouvementée par les guerres de religions.

Ce roman n'est pas seulement un ouvrage historique et une biographie d'Isabeau de Limeuil, c'est aussi un véritable conte, raconté par la sœur d'Isabeau de Limeuil et par un narrateur. Une vie mouvementée sur cette femme importante du Périgord, écrit par une autre : Isabelle Artiges, autrice, membre de l'académie des Arts et des Lettres du Périgord.

Isabeau de Limeuil, la scandaleuse - Editions de Borée

