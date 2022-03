Réédition de "Quand j’étais petit, j’étais catholique" de Pierre Kretz

Réécoutez la présentation de ce livre reparu à la Nuée Bleue Copier

Voilà la réédition d’un petit livre qui va parler à beaucoup de monde. “Quand j’étais petit, j’étais catholique”, de Pierre Kretz. Dans un petit village d'Alsace, au début des Trente Glorieuse, un jeune garçon fait ses premiers pas dans la foi catholique.

La France est encore la « fille aînée de l'Église », et cette communauté rurale est tout entière bercée par les rites et les dogmes religieux. Là, c’était le célèbre Hodie, par les petits chanteurs de Gaïwena, Guewenheim. Sous la houlette du curé, qui a fort à faire pour éloigner ses ouailles des tentations modernes, le petit catholique voit mûrir, entre deux crises de culpabilité mystique, un sentiment de solitude inguérissable et une attirance vers le mystère divin.

Le jeune garçon pose sur le monde des « grands » un regard candide et plein d'humour : le confessionnal, « placard à péchés » ; les miracles de Padre Pio qu'il apprend au catéchisme ; la bizarrerie des protestants ; et, surtout, l'étrange incohérence des adultes. Poussé par le curé du village, le petit catholique se destine à la prêtrise. Mais il rencontre sur son chemin l'éclat tentateur du doute et des premiers fruits défendus... Au fil des pages, dans les yeux du garçon, la surprise laisse peu à peu place au malaise. D'une tendresse acerbe, qui nous interroge sur la tradition, le dogme, la spiritualité face au matérialisme, ce récit autobiographique redonne vie, sans nostalgie, à une société en cours de métamorphose.

À la fois conte initiatique et document ethnologique, ce livre, publié pour la première fois en 2005, a connu un beau succès de librairie. Cette réédition est enrichie d'une postface de Pierre Kretz, avec le recul de ces 17 années qui ont passé depuis la sortie originale. Vous trouverez ce livre en grand format au prix de 17 € dans toutes vos librairies.