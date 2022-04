Réédition des 3 brigands de Tomi Ungerer en alsacien

Réécoutez Pierre Nuss vous présenter la réédition de ce livre jeunesse, avec des bouts de Tomi dedans Copier

Tomi Ungerer nous manque, il laisse une place vide, mais saviez-vous qu’au début, il n’était pas du tout célèbre en Alsace ? Mais plutôt à New-York ? C’est d’ailleurs là-bas qu’il a créé une de ses œuvres les plus emblématiques, avec trois personnages qui rôdent encore autour de son musée, juste en face de la radio, les 3 brigands. Le titre original était “the three robbers”, sorti en 1961. Il a fallu attendre 7 ans pour le voir traduit en français en 1968, et encore une fois 40 ans de plus pour voir une version alsacienne poindre le bout de son nez.

Oui, 2008, alors que pour Tomi, le français n’allait pas sans l’alsacien. Vous êtes passé à côté ? Déjà, c’est tout public, on peut le lire dès 3 ans. Dans un pays lointain, on ne sait pas vraiment où, mais ça pourrait être en Alsace… oui, c’était bien Tomi. Ils attaquent les diligences et en dévalisent les passagers. Mais un jour, ils attaquent une diligence qui ne contient qu'une unique passagère : Tiffany, une petite fille que l'on conduisait contre son gré chez sa vieille tante.

Les 3 brigands se concertent, et décident de sauver à leur manière la “petite Tiffany”. Elle sera hébergée dans leur caverne, en haut d'une montagne, où les trois brigands habitent avec leur immense trésor. Ces trois compères vont s’attacher à la fillette, et sur ses conseils, ils se serviront de leur trésor pour acheter un château afin d'en faire un refuge pour orphelins.

D’ailleurs, saviez-vous qu’en mars 2016 fut vendue à Paris la maquette de cet album, datée de 1960. Le prix de départ avait été fixé entre 2 000 et 3 000 euros, mais les enchères ont finalement atteint la somme record de 72 724 euros. Heureusement, la Nuée Bleue réédite l’album des drei Raiwer, les trois brigands, traduits en alsacien par Robert Werner, y est également incluse la version en hoch-deutsch, en allemand et c’est moins cher que 72.000€, c’est 15 € chez votre libraire préféré.

Le site des éditions de la Nuée Bleue.

