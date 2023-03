Réédition enrichie d’un livre de Brigitte et Gilles Delluc sur Lascaux

La qualité esthétique et le nombre de ses œuvres en font sans doute la grotte ornée la plus connue de la préhistoire. Hervé Chassain a contribué à la mise à jour de l’ouvrage consacré à Lascaux par les préhistoriens Brigitte et Gilles Delluc, spécialistes de la grotte, de l'art paléolithique en Dordogne, de la vie des Cro-Magnon et de l'histoire de la Préhistoire en Dordogne.

Couverture « Lascaux, le guide » (Brigitte et Gilles Delluc) - © Editions Sud-Ouest

La réédition du livre « Lascaux, le guide (Brigitte et Gilles Delluc) » enrichie par Hervé Chassain,est parue aux éditions Sud-Ouest.