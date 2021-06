Reikiller, le roman de Laurent Philipparie qui vous plonge dans l'univers du cabaret

Laurent Philipparie signe "Reikiller", son 3e roman. L'auteur vous plonge dans un univers au coeur du cabaret pour une atmosphère étrange et captivante.

Et si le remède était pire que le mal ?

Ecoutez l'interview de Laurent Philipparie pour "Reikiller" Copier

Jenny, prodigieuse acrobate, intègre la troupe d'un célèbre cabaret périgourdin, le Satyre Rieur. Elle vient de s'installer dans la région pour être aux côtés de Didier, gendarme à la Brigade de recherche de Sarlat. Ce dernier enquête sur la disparition de plusieurs touristes allemandes. Un prédateur assoiffé de sang roderait dans les bois...

Avec leur fille âgée de cinq ans, le couple aurait tout pour être heureux si la petite Luna n'avait pas développé une grave tumeur cérébrale contre laquelle la médecine conventionnelle ne peut rien. Les jours de l'enfant sont comptés.

Tandis que Didier noie son chagrin dans l'enquête, Jenny cherche un espoir. Virginie, la charismatique patronne du Satyre Rieur, pratique le reiki, une technique de guérison ancestrale basée sur les flux d'énergie. Elle prétend pouvoir sauver Luna...

Et si le remède était pire que le mal ? Jenny et Didier découvriront qu'il n'y a pas de miracle sans contrepartie...

Plongée fascinante dans l'univers envoûtant du cabaret, Reikiller nous entraîne dans une incroyable course contre la montre et, par la force de son intrigue, explore les recoins les plus sombres de la spiritualité contemporaine.