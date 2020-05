Remy Michelin « peintre de l'air et de l'espace »

Rémy Michelin virtuose de la photo est passé par la web émission de France Bleu Roussillon, la Grande Confinade.

Peintre de l'air et de l'espace

« Alors c'est un titre honorifique que m'a remis l'Armée de l'Air. Dans les années 30 l'Armée de l'Air envoyait des peintres sur les conflits pour un petit peu faire l'actualité de ce qui se passait parce que l'appareil photo n'était pas aussi diversifié que maintenant. Et donc l'Armée de l'Air a continuée à garder au fil du temps ce titre de peintre de l'air ... il faut toujours qu'il y ait un quota de 25 peintres ... et en fin de compte notre rôle c'est de promouvoir l'Armée de l'Air. C'est à dire qu'on est sélectionné pour le travail que nous avons fait avant, mais ce que nous allons pouvoir apporter de plus à l'armée de l'air. Vous pouvez avoir un photographe qui a du talent mais si il ne fait pas de livre, si il ne fait pas parler de lui, l'Armée de l'Air ne le retiendra pas, parce que c'est quand même un but premier pour eux de promouvoir toujours cette Armée. »

Un nouveau projet, un nouveau livre

« A force d'être sur les tarmac pendant des années, je me suis rendu compte que les pilotes, les mécaniciens parlaient beaucoup avec les mains. Pour le premier chapitre. Donc je me suis dit, je vais réunir toutes mes images et sélectionner toutes les images ou on voit des pilotes, des mécaniciens s'exprimer avec les mains. Parce qu'en fin de compte c'est un milieu qui est tellement bruyant, que la parole ne suffit pas. En triant mes photos je me suis rendu compte que c'était vachement diversifié, alors j'ai pris ce thème comme premier sujet. Ensuite le deuxième thème, les regards, et ça c'est une photo qui m'a déclenché ce chapitre, c'est à dire qu'il y a à peu près une dizaine d'années, j'étais sur un feu de foret, dans le Var et je me fait survoler par un Tracker qui allait larguer sa charge sur un feu, et là, on ne voit pas l'avion remonter, donc je pars dans la forêt, et je me suis retrouvé nez à nez avec le pilote qui venait de se crasher, et là je ne sais pas pourquoi ce pilote m'a dit ben écoutes, prends-moi en photo. Donc je l'ai pris en photo, j'ai son regard, donc il est en train de saigner et là en ressortant la photo je me suis dit mais c'est quelque chose qui en dit long, dans ce regard on a toute l'expression de ce qui s'est passé. Donc j'ai été dans mes archives, et j'ai refait un deuxième chapitre avec ces regards et dans trois semaines, je vais me rendre à Salon-de-Provence, pour faire la dernière photos du livre, la photo du pilote qui s'est éjecté à Perpignan l'année dernière au mois de juillet. On a aussi un portrait du Général Valérie André, donc c'est une pilote, qui opérait pendant la guerre d’Algérie, la première femme à piloter un hélicoptère pour aller chercher des blessés. Et j'ai une superbe photo d'elle en vol dans une Alouette III, elle est en place arrière parce qu'elle ne pilotait pas. C'est tous ces regards que je voulais mettre dans ce livre. »

« J'ai mis au point un financement participatif, que j'ai lancé trois jours, sans le savoir, avant le confinement. Et donc sur mon site, vous pouvez pré-commander le livre car il va être imprimé fin juin, début juillet. »

Photographe, un métier en souffrance

« Pour moi c'est catastrophique, parce que on a les réseaux sociaux qui sont inondés d'images et pour nous si vous voulez, on n'arrive plus à sortir du lot, c'est à dire que l'image est partout maintenant. Et quand on a des images de qualité, les gens ne s'y arrêtent plus ... et surtout après le déconfinement, moi j'ai très très peur pour la suite parce que, qui va faire appel à nous maintenant, vous voyez, c'est ça le problème, c'est que on sort son portable on fait une image, qu'elle soit belle ou pas belle on appuie, la photo elle est réussie. Mais après il y a un message derrière la photo. Moi si vous me demandez de faire un mariage, je ferai pas des belles photos parce que je n'ai pas la passion de ça, vous voyez, et c'est ça qui est très important, je pense. »