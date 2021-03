Rencontre avec “Nellie Bly”, l'héroïne de la BD de Virginie Ollagnier

Beaucoup l'ont prise pour une folle. Et pour cause ! Nellie Bly a joué la folie pour les besoins d'une enquête. Prête à tout et engagée pour son métier de journaliste, elle a en effet décidé de se faire passer pour folle afin de se faire interner dans un asile psychiatrique à New-York et enquêter sur les conditions de vie des résidentes de cet établissement.

Ecoutez l'interview de Virginie Ollagnier, autrice de "Nellie Bly" Copier

Le parcours, les méthodes et la vie de "Nellie Bly", voilà ce que vous propose Virginie Ollagnier dans sa nouvelle bande dessinée consacrée à cette pionnière du journalisme d’investigation à la fin du 19ème siècle. Préparez-vous pour une rencontre avec Elizabeth Jane Cochrane dite Nellie Bly à travers le scénario de l'autrice et les dessins de Carole Maurel à découvrir dans la collection Karma des éditions Glénat.