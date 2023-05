Rencontres et réflexions garanties au festival et salon du livre de Caen

Époque, qu'est-ce que c'est ?

Époque, c'est un moment de partage où vous aurez l'occasion de rencontrer auteurs, libraires et professionnels du spectacle. Un festival et salon du livre organisé en plein centre-ville de Caen, de quoi valoriser à la fois notre patrimoine culturel et historique. Vous pourrez y retrouver une programmation variée mêlant littérature et question de société.

ⓘ Publicité

Rendez-vous incontournable pour les familles qui pourront profiter d'ateliers animés pour les parents/enfants.

Des plus petits au plus grands, il y a de quoi ravir tout le monde !

Enfin, il est important de noter que cet évènement est totalement gratuit.

Que nous réserve cette 9ème édition ?

« La société au défi des individualités » est le fil rouge qui animera ce week-end.

Historienne réputée pour son engagement féministe, Michelle Perrot est l'invitée d'honneur de cette édition 2023.

On peut aussi citer Metin Arditi, Laurie Courtois, Laure Adler, Victor Castanet, Pierre Alary, Thomas Azuelos, Romana Badescu, Gaby Bazin… La liste des invités est trop longue pour que l'on puisse tous les énumérer !

Parmi ces auteurs, 45 maisons d'éditions indépendantes de la région Normandie seront présentes.

Qu'est-ce que la norme ? C'est quoi prendre la parole ? Comment être soi-même tout en respectant le vivre-ensemble ? Cette année, le débat est à l'honneur. En effet, vous pourrez échanger avec les auteurs sur des thématiques sociales et actuelles, des thématiques qui nous concernent tous.

Au programme, des lectures animées (musicales et dansées), du théâtre, des soirées débats, des ateliers interactifs et des rencontres.

Alors, on s'y retrouve ?