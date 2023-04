"Reste" en sélection pour le Prix du Livre France Bleu PAGE des libraires 2023

L'histoire

Dans un chalet au milieu des montagnes, une femme et son amant se retrouvent en secret, sans que son épouse ne soit au courant. Tous deux vivent une idylle, une parenthèse hors du temps. L’amoureux succombe d’une crise cardiaque en quelques secondes. La narratrice se retrouve seule avec le corps sans vie de son amant. Elle décide de garder le corps et, pour surmonter son chagrin et la violence de l’événement, commence à écrire des lettres à l’épouse et lui raconte cette histoire d’amour infidèle.

Auprès du corps inerte de celui qu’elle a tant aimé, toute sa vie sentimentale refait surface : les hommes qu’elle a côtoyés, ceux qui l’ont blessée ou ont abusé d’elle. Elle repense à ses échecs, jusqu’à la rencontre de cet amant qui l’a révélée. Pour la première fois, elle a appris à aimer. Maintenant que plus rien ne compte à ses yeux, un seul objectif lui donne le courage de vivre : lui offrir la plus belle des sépultures.

L'avis du libraire

D'une histoire d'amour et d'un drame, Adeline Dieudonné raconte avec justesse ce que l'on n'ose exprimer, le plus intime de l'intime, les tabous, les fantasmes, ce qui anime toute une vie, une vie intérieure, profonde, immense où les sentiments sont complexes. Un roman qui ne pourra sûrement pas laisser indifférent !

par Aurélie Janssens Librairie Page et plume (Limoges)

L'extrait

