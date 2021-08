Retour sur l’histoire du tramway en Dordogne avec Rudi Molleman

Passionné par l’histoire du Périgord et son patrimoine, Rudi Molleman revient avec un nouveau livre. Au programme de cet ouvrage riche et documenté : le tramway ! Avec “Un tramway nommé tacot du Périgord” paru aux éditions du Perce oreille, l’auteur revient sur l’histoire passionnante de ce moyen de transport qui a changé la vie des Périgourdins. A la ville ou à la campagne, son apparition à la fin du XIXème siècle a révolutionné la façon d’appréhender le territoire, mais pas que. C’est en juillet 1949 que la dernière ligne s’arrête en Périgord.

Grâce à des documents d’archives, des cartes postales anciennes, des témoignages et autres, Rudi Molleman retrace l’histoire courte (60 ans environ) des différentes lignes de tramway qui ont découpé le Périgord. Périgueux/Saint Yrieix, Périgueux/Saint Pardoux la Rivière/Saint Mathieu, Périgueux/Vergt/Bergerac mais aussi Thiviers/Saint Yrieix la Perche et Sarlat/Villefranche du Périgord… Rudi Molleman livre des informations fouillées, fruit de son travail autour de l’histoire et du patrimoine du Périgord

“Un tramway nommé Tacot du Périgord” de Rudi Molleman (éditions du Perce oreille)