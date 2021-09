"Brume Fatale"... Le nouveau polar de l'auteur cherbourgeois Rodolphe Geisler

"Brume Fatale"... C'est le titre plein de mystère du nouveau roman, publié aux éditions La Gronde, de Rodolphe Geisler, auteur de polars cherbourgeois. Après un premier polar, Pax Cotentina, et un recueil de nouvelles noires, Hostel Normandy, il revient avec un roman politico-policier, dans lequel il nous plonge dans les eaux troubles de la politique locale. Un ouvrage qu'il a présenté dimanche au festival du roman policier La Cigogne Noire à Moult-Chicheboville, dans le Calvados, et disponible en librairie à partir de cette semaine.

Sur la brume des quais de Cherville... ou Cherbourg

Ancien journaliste politique au Figaro pendant une vingtaine d'année, Rodolphe Geisler est revenu il y a trois ans dans sa ville natale. L'histoire commence par l'assassinat d'une étoile montante de la politique locale, Fatoumata Diouf, candidate de la majorité face au maire sortant, retrouvée étranglée dans sa permanence de campagne à la veille des élections municipales. Le drame se passe à Cherville-sur-Mer, une ville fictive derrière laquelle chacun reconnaitra les quais brumeux de Cherbourg-en-Cotentin.

Dans Brume Fatale, il y a un café récurrent où se retrouvent les équipes de campagne. S'il n'existe pas réellement, c'est une sorte de "mélange de trois ou quatre cafés qui existent sur Cherbourg". S'il a pris soin de changer le nom de la ville, c'est "pour bien marquer la fiction et être sûr que personne ne se reconnaisse franchement dans des personnages qui son rarement à leur avantage", explique le romancier qui ne cache pas trouver son inspiration dans les traits de Cherbourg.

"Mon Cherville-sur-mer est une ville qui sent la bière tiède sur les trottoirs le week-end, qui est pluvieuse et a des élus corrompus, ce n'est bien sûr pas le cas de Cherbourg", sourit malicieusement Rodolphe Geisler. Plus sérieusement, "dans une ville portuaire comme Cherbourg, avec ses quais, son crachin, ses friches industrielles, _il y a une ambiance pour le polar, une beauté noire_", décrit l'auteur flâneur que "rien ne me ravit plus qu'un petit crachin le matin sur les quais avec l'odeur des bateaux qui rentrent de la pêche, les goélands argentés qui tournent autour".

Le récit des dessous d'une campagne électorale locale

L'occasion de plonger le lecteur dans cette ville qu'il aime, mais aussi de décrire "l'arrière boutique d'une campagne électorale". "L'envers du décor", des situations "que je n'avais pas pu écrire comme journaliste, parce qu'il faut pouvoir étayer certaines choses par des preuves" : "la distribution des postes, les batailles pour obtenir la meilleure place éligible, les négociations de ralliements avant même le second tour... Les intrigues et magouilles que je décris, je pense qu'on peut les retrouver dans n'importe quelle ville moyenne à l'occasion des élections municipales ou législatives", affirme l'auteur.

C'est aussi"une photographie de l'ambiance politique du moment". Rodolphe Geisler met ainsi en scène "une élue novice en politique et entourée d'une équipe peu expérimentée (...) et dont la motivation est souvent plus leur intérêt personnel que le débat d'idée".