Ronronnez de plaisir en lisant "Willow, le hérisson qui miaule" de Martine Sombrun

Willow, le hérisson qui miaule est le 16ème livre de Martine Sombrun, amoureuse des animaux installée à Périgueux. Il vient de recevoir le "Prix Fernand Méry illustré 2021" par le Groupement des Ecrivains et l'Académie des Vétérinaires de France. D'ailleurs, Martine Sombrun partage tout à fait la philosophie de Fernand Méry, ce vétérinaire ayant beaucoup écrit sur les animaux et restant une référence dans son domaine "Les connaître pour les comprendre, les comprendre pour les aimer, les aimer pour les défendre".

Des animaux comme source d'inspiration

Martine Sombrun vit presque dans une arche de Noé où se côtoient chiens, chats, oiseaux et poules. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois que les animaux font vivre son récit. On peut se souvenir de Histoires à plumes, à poils et à piquants, Jo et le secret du vieux cheval ou encore Et les chiens, alors ? ...

Willow, hérisson ou chat ?

Attention, spoiler... Willow est un chat ! Mais il a d'abord été pris pour un hérisson, et ça lui est resté. C'est une histoire vraie que raconte Martine Sombrun. Un soir d'été où elle se promène à la nuit tombée, ses chiens se précipitent sur une petite boule noire dans l'herbe. Martine crie "retenons les chiens, ils ont levé un hérisson". Et là, le petit hérisson a miaulé !

Ce livre, c'est l'histoire du premier chat que Martine a eu à la maison, alors qu'elle n'en était à la base pas fan... Elle a appris à aimer ces boules de poils et à les comprendre.

Willow nous raconte sa vie, depuis sa naissance dans des buissons d'une chatte sauvage, jusqu'à son décès à 19 ans passés.

Vous aimez les chats ? Vous aimez l'amour ? Vous aimerez Willow, le hérisson qui miaule de Martine Sombrun !

