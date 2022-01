Saint-Avit-Sénieur comme vous ne l'avez jamais vu (ou lu) grâce à Roger Treneule

Roger Treneule aime son territoire et la commune dans laquelle il a vécu. Il écrit pour la troisième fois un ouvrage sur son histoire, découvrons l'Histoire de Saint-Avit-Sénieur.

Connaissons-nous si bien notre territoire et les richesses de son patrimoine ? Pas sûr ! Il aura fallut trois ouvrages à Roger Treneule pour, presque, arriver à en faire le tour. Président de l'association nationale des retraités agricoles de France et passionné d'Histoire il a fait de nombreuses recherches et propose aujourd'hui Saint-Avit-Sénieur, Terre de mémoire.

Le village recèle des trésors de toutes sortes, autant d'un point de vue culturel qu'historique en passant par son administration et son petit patrimoine. Les maisons, les lavoirs, les prisonniers, les fermes, les fouilles archéologiques (dont ils ne restent malheureusement plus de traces à ce jour)... Tout, on saura tout (ou presque) sur Saint-Avit-Sénieur !

Ouvrage de mémoire pour un amoureux de sa commune

Ecoutez Roger Treneule nous raconter ses travaux de recherches Copier

Le livre est publié chez P.L.B. éditeurs dans la collection Fleur de Lys.