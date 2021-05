Salon du polar dans le Comminges en juin

T(h)ermes Noirs est un salon du thriller, du polar et du roman noir les 12 et 13 juin 2021 avec des auteurs régionaux et nationaux. Céline Servat, auteure, nous présente le programme de l'événement prévu dans le St-Gaudinois à Encausse-les-Thermes.